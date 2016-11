PS4: Controller in Gold-, Silber- & Camouflage-Optik angekündigt

Erst kürzlich hat Sony die neue Ausgabe des Dualshock-4-Controllers für die PlayStation 4 in Gold- und Silber-Variante für den japanischen Markt angekündigt - nun ist klar: Die edelfarbigen Ausgaben des bewährten Sony-Pads kommen auch auf den deutschen Markt. Im Januar des neuen Jahres sollen die Geräte erscheinen, zusammen mit einer weiteren Optik, die in eine eher andere Richtung schlägt: Mit dem neuen Dualshock 4 in Camouflage-Optik können sich digitale Soldaten bald noch stilechter in die Schlacht begeben. Wie bei dem mit der PS4-Slim und heute erschienenen Pro-Variante veröffentlichen Modell des Sony-Pads, offenbaren auch die neuen Farbvarianten ein Touchpad, das einen Streifen der Controller-Lichtleiste durchscheinen lässt, und lassen sich wie gewohnt via USB-Kabel oder Bluetooth steuern.





Die Enthüllung der neuen Dualshock-4-Varianten kommt pünktlich zur heutigen Veröffentlichung der PlayStation 4 Pro, die Spielern mit leistungsstärkerer Hardware die Gelegenheit bieten soll, Spiele in höherer Auflösung und Bildrate zu genießen. Abseits der farblichen Gestaltung und leichten Veränderungen der neuen Iteration zeigt sich Sony jedoch offenbar weniger experimentierfreudig im Hinblick auf den Dualshock-Controller: Erst kürzlich hatte der Konzern verlauten lassen, dass er immer noch nicht an der Entwicklung einer Elite-Ausgabe nach Vorbild des Konkurrenten Microsoft interessiert sei. Für weitere Informationen, Ankündigungen und mehr rund um die PlayStation 4 und PS4 Pro haltet ihr auch weiterhin unsere entsprechenden Themenseiten im Blick.

Quelle: PlayStation