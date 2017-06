Crossplay-Debatte: Xbox-Chef widerspricht Sonys Statement

Die Crossplay-Debatte ist in vollem Gange. Im Rahmen der E3 2017 sind mit Titeln wie Rocket League und Minecraft Spiele zum Thema geworden, die über verschiedene Plattformen hinweg gemeinsam gespielt werden können - darunter Xbox One und Nintendo Switch. Doch Sony weigert sich mit seiner PlayStation 4 nach wie vor, plattformübergreifenden Multiplayer mit Konkurrenzprodukten zu erlauben.

Die Begründung Sonys im Interview: Man wolle seine Spieler schützen, und keinen potentiell schädlichen Einflüssen von Außen aussetzen. Im Angesicht der Tatsache, dass selbst Nintendo sich mit seinem im Schnitt deutlich jüngeren Publikum da keine Sorgen zu machen scheint, eine durchaus zweifelhafte Aussage. Das findet wohl auch Xbox-Chef Phil Spencer, der sich in einem Interview noch einmal zu dem Thema geäußert hat.

"Ich weiß nicht, warum man über sowas sprechen muss", so Spencer. "Die Tatsache, dass jemand unterstellt, wir würden unsere Minecraft-Spieler nicht schützen, finde ich als Microsoft-Mitarbeiter, aber auch von einem Industrie-Standpunkt aus, nicht gesund. Die Sicherheit aller unserer Spieler in Xbox Live und natürlich auch Minecraft ist unserem Team sehr wichtig. Wir würden Minecraft niemals so behandeln, dass die Sicherheit unserer Spieler gefährdet wäre."

Die ablehnende Haltung Sonys gegenüber plattformübergreifenden Multiplayer-Modi ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, und könnte sich in Zukunft ändern. Doch bis dahin müssen sich Rocket League- und Minecraft-Spieler auf der PlayStation 4 offenbar damit abfinden, von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Für Informationen rund um Sony, Microsoft und die E3 2017 besucht ihr unsere entsprechenden Themenseiten.

Quelle: Polygon