Das Spielejahr 2017 auf PlayStation 4 klingt vielversprechend. Schon in den ersten beiden Monaten stehen echte Highlights in den Startlöchern. Den Anfang macht Resident Evil 7 von Capcom. Im Februar folgt mit Horizon: Zero Dawn ein vielversprechendes Action-Rollenspiel von den Killzone-Schöpfern Guerrilla Games. Im März erscheint das von Fans langersehnte Bioware-Rollenspiel Mass Effect Andromeda. Potenzielle Hit-Kandidaten wie Prey, Persona 5 und Ni No Kuni sollen ebenfalls in diesem Jahr erscheinen. Ohne konkreten Release-Termin sind Highlights wie God of War, The Last of Us: Part 2 und Gran Turismo Sport.

Doch das sind längst nicht alle Spiele, auf die sich Fans freuen dürfen, wie Shuhei Yoshida, Sony Worldwide Studios-Präsident, in der aktuellen Ausgabe des japanischen Magazins Dengeki PlayStation verspricht. Das Magazin befragte namhafte Entwickler und Hersteller, welche Ziele sie für 2017 verfolgen. Yoshida antwortete: "Wir arbeiten an einer großen Anzahl an noch unangekündigten Spielen. Freut euch auf die Ankündigungen." Weitere Details ließen sich dem Sony-Manager nicht entlocken. Daher bleibt abzuwarten, welche Spiele sich bei Sony für PlayStation 4 und PlayStation VR in Entwicklung befinden. Neuigkeiten dürften wir etwa auf der E3 2017 erhalten. Die Spielemesse findet vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles statt. Auf unserer Themenseite zur PlayStation 4 halten wir euch wie gewohnt mit aktuellen News und Videos auf dem Laufenden.