PS4: Verkaufte sich im August schlechter als Xbox One

Laut aktuellen Zahlen des Marktforschungsunternehmens NPD Group hat Sony den Kampf um Konsolenverkäufe im vergangenen August auf dem US-amerikanischem Markt ganz klar an Microsoft verloren. So konnte sich die Xbox One im vergangenen Monat insgesamt 274.800 Mal verkaufen, während Sony lediglich 160.000 Einheiten der PS4 an den Endverbraucher bringen konnte. Damit verzeichnet Microsoft einen Vorsprung in Höhe von 114.800 verkauften Geräten. Die aktuellen Zahlen sprechen nun in kurzer Zeit bereits zum zweiten Mal gegen Sony, denn bereits im vergangenen Juli sah die Situation ähnlich aus und die Xbox One konnte höhere Verkaufszahlen als die PS4 verzeichnen.

Im Vergleich zum Juli 2015 verzeichnet Microsoft Dank dem Release der Xbox One S auf dem US-Markt einen Zuwachs von 37,2 Prozent verkaufter Konsolen, so die NPD Group. Sony hingegen verlor im selben Zeitraum von einem Jahr 22,9 Prozent. Aaron Greenberg, Microsofts Leiter des Xbox Games Marketings, bedankte sich für diesen Umstand per Twitter bei bei allen Fans, Supportern und Käufern.



Thanks to everyone for the amazing support making @Xbox One #1 selling console in US for August from @npdgroup second month in a row! — Aaron Greenberg (@aarongreenberg) 8. September 2016

Ob sich dieser Umstand in Zukunft fortsetzt, oder Sony mit der demnächst erscheinenden PS4 Pro wieder bei den Kunden punkten kann, bleibt abzuwarten. Spannend wird es alle Male und Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft.

Quelle: Gamepur