PlayStation: Über 1.200 Platintrophäen! Allesspieler Hakoom mit neuem Rekord

Den Einen sind sie komplett egal, für Andere sind sie eine nette Dreingabe, und für wieder Andere stellen sie einen der Hauptgründe dar, überhaupt Videospiele zu spielen: "Achievements", oder "Trophäen" im Fall von Sonys PlayStation. Wer etwa einmal im Lieblingsspiel auch nur jede noch so versteckte oder kniffelige Trophäe gesammelt hat, der weiß, wie zeitintensiv die Jagd nach Erfolgen gerade in umfangreichen, vielseitigen Spielen sein kann. Doch das hat den Spieler Hakam Karim, auch bekannt unter seinem Pseudonym "Hakoom", nicht daran gehindert, sage und schreibe 1.200 Platintrophäen in etlichen Spielen zu sammeln.

Und wenn wir von "etlichen Spielen" sprechen, meinen wir im Grunde "fast alle Spiele". Um eine solch beeindruckende Anzahl vollständig abgehakter Trophäenlisten zu sammeln, spielte Hakoom nicht nur jeden Blockbuster-Titel oder so ziemlich jedes noch so obskure Indie-Spielchen, sondern etwa auch importierte Titel aus Japan, die es im Westen nie zu einer Veröffentlichung brachten. Dabei handelt es sich bei dem ambitionierten Trophäenjäger freilich nicht um einen dauerzockenden Arbeitslosen: Hakoom geht offenbar einer regulären Arbeit nach, im Rahmen derer er gelegentlich Zeit zum Spielen auf der PlayStation Vita findet. Ansonsten verbringt er laut eigener Aussage gut 70 bis 120 Stunden pro Woche in Videospielen, findet aber trotzdem auch noch Zeit für Frau und Kind.

Die Motivation hinter der manischen Trophäenjagd begründete der eifrige Spieler im Interview mit Eurogamer. "Platintrophäen stechen in deinem Profil hervor", so Hakoom. "Die meisten Menschen schauen zuerst auf den Platinzähler, statt auf irgendetwas anderes. Deswegen sind Platintrophäen der wichtigste Teil eines Profils für mich. [...] Es zeigt, was für ein Progamer du bist." Nur eine Handvoll Menschen schafften es überhaupt über die Marke von 1.000-Platintrophäen, und nur ein Spieler namens "roughdawg4" soll es neben Hakoom auf über 1.200 Platintrophäen gebracht haben. Hier die Rangliste der Webseite PSN Trophy Leaders. Für das gesamte Interview mit Hakoom lest ihr den interessanten Artikel auf Eurogamer.

Quelle: Eurogamer