Gerade vor einigen Monaten und kurz vor dem Release der PS4 Pro ist die schmalere PS4 Slim auf den Markt gekommen. Wie nun berichtet wird, könnte schon bald eine noch kleinere Version (eventuell PS4 Super Slim oder PS4 Pro Slim) folgen. Darüber berichtet die taiwanesische Tageszeitung DigiTimes. Wann die noch dünnere PS4 veröffentlicht werden wird und was sie kosten soll, wird nicht benannt. Auch die Quellen der Berichterstattung sind unklar und werden nicht beim Namen genannt.

In der Meldung geht es um die Nintendo Switch, deren Absatz und die Herstellung der neuesten Nintendo-Konsole, die am 3. März 2017 weltweit veröffentlicht wurde. Ganz nebenbei werden darin auch Infos zur besagten "noch dünneren PS4" beigemischt und auch die Xbox Scorpio spielt im Artikel eine Rolle. Vielleicht kann man auf der diesjährigen E3 mit weiteren Details rechnen, falls diese Behauptung wirklich wahr sein sollte und Sony an einer noch kleineren Version der PS4 werkelt. Aktuell gibt es dahingehend keine offizielle Ankündigung von Sony. Zuletzt erschien die PS4 Slim ein einer neuen Farbvariante und erweiterte so die Produktpalette.

So ganz abwegig wäre es nicht, wenn der japanische Konzern an einer neuen Revision der PS4 arbeitete, denn der Produktlebenszyklus der Vorgängerkonsole PS3 sah auch ähnlich aus. Zunächst wurde die Standard-PS3 Ende 2006 in Japan und Nordamerika und in Europa im Frühjahr 2007 veröffentlicht. Darauf wuchsen die Größen der verbauten Festplatten, genau so wie es bei der PS4 der Fall war (erst 500 GB, dann 1 TB). Zwei Jahre später erschien 2009 eine 32 Prozent kleinere PS3, die PS3 Slim. Im September 2012 folgte dann die PS3 Super Slim, eine erneut verkleinerte und optisch überarbeitete PS3.

Weitere News und Infos zur PS4 findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Ob ihr denkt, dass Sony an einer neuen Revision der PS4 arbeitet und welche das sein wird, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieses Artikels schreiben!