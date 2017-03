PlayStation 4: Slim-Variante für kurze Zeit für 199 Euro erhältlich

Nintendo feiert am heutigen Freitag den weltweiten Launch der Hybrid-Konsole Nintendo Switch inklusive des lang erwarteten Abenteuers The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das Unternehmen Sony möchte es der Konkurrenz scheinbar jedoch nicht so einfach machen und hat eine kurzfristige Preissenkung der PlayStation 4 vorgenommen. Demnach wird die Konsole bei ausgewählten Händlern in ganz Europa für einen Preis von 199 Euro angeboten. Hierzulande steht das Angebot bei der Handelskette Media Markt zur Verfügung - allerdings wird die Konsole nur heute für den reduzierten Preis erhältlich sein.

Die unverbindliche Preisempfehlung für eine PlayStation 4 Slim mit 500 GB-Festplatte liegt aktuell bei 299 Euro. Vor einigen Stunden haben wir bereits über ein entsprechendes Angebot für den italienischen Markt berichtet. Die Nintendo Switch kann ab heute für einen Preis von 329 Euro hierzulande erworben werden, wenn sie noch vorrätig ist. Weitere Meldungen und Videos rund um die PlayStation 4 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Media Markt