PS4 ​in Gold: Release wohl in Kürze - Spieler entdeckt neues Farbmodell im Handel

Sony bringt in Kürze wohl ein neues Farbmodell der PlayStation 4 Slim in den Handel. Die zuletzt durch die Weiten des Internets kursierenden Gerüchte um eine PS4 Slim in der Farbe Gold scheinen sich zu bestätigen. Denn wie ein Mitarbeiter der US-Handelskette Target über den PS4-Subreddit berichtet, hat das Unternehmen bereits erste Lieferungen der goldfarbenen PlayStation 4 erhalten. Der Release-Termin ist nach Angaben des Mitarbeiters für den 9. Juni geplant. Erst dann dürfen die Händler die Konsole verkaufen.

US-Spieler haben die PS4 in Gold jedoch bereits gesichtet, wie aus einem weiteren Reddit-Thread hervorgeht. Demnach scheint Walmart vereinzelt schon erste Konsolen in die Regale gestellt zu haben. Nur kaufen ließ sich eine goldene PS4 Slim noch nicht. "Den Mitarbeitern ist der Fehler aufgefallen. Daraufhin haben sie die Konsolen wieder ins Lager geräumt", schreibt ein Spieler auf Reddit. Sollten sich die Aussagen bewahrheiten, dürfte sich die PS4 Slim in Gold ab dem 9. Juni für 249,00 US-Dollar erwerben lassen. Seitens Sony fehlt nach wie vor eine Bestätigung für das neue Farbmodell der schlanken PlayStation 4.

Aufgrund der inzwischen zahlreichen Fotos und des näher rückenden Release-Termins dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Sony das Modell ankündigt. Dann dürften wir auch erfahren, ob sich die PS4 Slim in Gold nur in den USA oder auch hierzulande erwerben lässt. Unsere Themenseite zur PlayStation 4 hält euch auf dem Laufenden. Die PS4 Slim kam im September 2016 auf den Markt. Der Preis liegt derzeit bei rund 260 Euro. Neue Spiele für die PS4 dürfte Sony im Live-Stream zur E3 2017 präsentieren.

Quelle: Reddit (1, 2)