Sony auf der E3: Kaum konkrete Release-Termine - hier ist der Grund

Publisher Sony hat in diesem Jahr erneut am Konzept seiner E3-Präsentation geschraubt. So dauerte die Sony-Pressekonferenz auf der E3 2017 knapp eine Stunde, kam ohne Entwickler auf der Bühne aus und war vollgepackt mit neuen Trailern und Gameplay-Szenen zu kommenden Spielen. Allerdings erscheint der Großteil der präsentierten Titel erst "2018" - eine genauere Angabe von Release-Terminen machte Sony meist nicht. Das hat jedoch einen Grund, wie Shuhei Yoshida (Präsident der Sony Worldwide Studios) in einem ausführlichen Interview mit Kinda Funny-Host Greg Miller verraten hat.

Die Verantwortlichen von Sony hätten in der Vergangenheit intern über das Release-Thema gesprochen und sich für einen neuen Weg entschieden. Der Publisher möchte in Zukunft keine Fans mehr durch Verschiebungen enttäuschen. Aus diesem Grund will man bei Sony ab sofort nur noch jeweils kurz vor dem tatsächlichen Release exakte Daten nennen. In einigen Fällen möchte das Unternehmen den Release mit einem Zeitraum wie "Herbst" oder "Winter" eingrenzen.

Darüber hinaus sprach Yoshida auch über die E3-Präsentation im Allgemeinen. So ist der PlayStation-Präsident zufrieden mit dem diesjährigen Auftritt in Los Angeles. Statt einer längeren Konferenz hat Sony in diesem Jahr eine Pre-Show veranstaltet, die sich auf Spiele fokussierte, die noch in 2017 erscheinen werden. Yoshida scherzte im Interview, dass alles wesentlich entspannter war als in den Vorjahren: "Es gab keine technischen Schwierigkeiten, über die wir uns Sorgen machen mussten. Und weil nur eine Person die Bühne betrat, waren auch keine ausführlichen Proben nötig. Wir hatten einen Test-Durchlauf in der Nacht zuvor. Das war alles."

Quelle: Polygon