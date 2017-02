PS4 Firmware 4.50: Probleme mit externen Festplatten und Ruhemodus

Die PS4 Firmware 4.50 befindet sich aktuell in der Beta-Phase. Ausgewählte Anwender erhalten damit die Möglichkeit, die neuen Funktionen vor allen anderen Spielern auszuprobieren. Im Mittelpunkt der neuen System-Aktualisierung steht die Unterstützung von externen Festplatten. Mit der PS4 Firmware 4.50 wird es möglich sein, die Speicherkapazität der Konsole mit einer per USB angeschlossenen HDD zu erweitern. Und offenbar hat sich in diese Funktion ein Fehler eingeschlichen, wie ein aufmerksamer Anwender auf Reddit.com berichtet. Dem dafür erstellten Thread zufolge scheint es Probleme mit dem Ruhemodus und externen Festplatten zu geben.

"Habt ihr eine externe Festplatte an die PS4 angeschlossen und die Konsole so eingestellt, dass sie nach einer gewissen Zeit der Inaktivität in den Ruhemodus wechselt, erscheint nach dem erneuten Hochfahren eine Fehlermeldung, dass die Festplatte nicht sicher getrennt wurde", schreibt der Anwender, der die PS4 Firmware 4.50 bereits testet. Daraufhin müsse das System einen Reparaturprozess vornehmen. "Das ist ziemlich nervig, weil ich jedes Mal daran denken muss, die Festplatte sicher zu trennen, bevor ich ins Bett gehe und die PlayStation 4 automatisch in den Ruhemodus wechselt", ergänzt er.

Weiter beschreibt der Beta-Tester: "Meine HDD erhält die Stromzufuhr über USB. Das Merkwürdige ist: Wenn ich die PlayStation 4 manuell in den Ruhemodus versetze und die Festplatte über das Konsolenmenü nicht sicher vom System trenne, erscheint die Fehlermeldung nicht." Dass Sony den Fehler bis zum Release der finalen Version der PS4 Firmware 4.50 aus der Welt schafft, ist wahrscheinlich. Die entsprechenden Infos hat das Unternehmen bereits vorliegen - der Anwender reichte die Details als Feedback zur Beta-Firmware an den Publisher weiter. Welche Neuerungen die PS4 Firmware 4.50 neben dem Support von externen Festplatten mit einer Speicherkapazität von maximal 8 Terabyte außerdem bereithält, erfahrt ihr in einem separaten Artikel. Zu welchem Zeitpunkt Sony das neue PS4-Update für alle Anwender als Download freigibt, steht bislang nicht fest.

Quelle: Reddit