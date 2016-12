Update: Die Pressekonferenz ist beendet. In dieser Meldung findet ihr die Zusammenfassung anhand unseres Live-Tickers.

Die Playstation Experience (PSX) 2016 im Live-Stream: Am 3. Dezember um 19 Uhr startet die Hausmesse von Sony Playstation. Um diese Uhrzeit beginnt die Eröffnungszeremonie, bei der - ähnlich wie im Rahmen einer E3-Pressekonferenz - Neuankündigungen vorgestellt werden. An Gerüchten mangelte es im Vorfeld nicht. Wird The Last of Us 2 enthüllt (vermutlich nicht), gibt's ein paar weitere Informationen zu Hideo Kojimas Death Stranding, erwarten uns große Neuankündigungen für Playstation VR?

Findet es mit uns heraus. Den Live-Stream der Pressekonferenz zur Eröffnung der Veranstaltung (hier gibt's alle Infos zur PSX 2016) findet ihr direkt in dieser Meldung. Darunter fassen wir außerdem alle wichtigen Informationen in einem Live-Ticker zusammen und reichen euch schnellstmöglich zum Beispiel präsentierte Trailer zum wiederholten Anschauen nach. Im Anschluss an die Eröffnung sind übrigens am Samstag und am Sonntag noch Entwickler-Panels geplant, in denen es weitere Infos zu Spielen geben wird. Diese Panels begleiten wir nicht mit einem Live-Ticker, ihr könnt sie euch jedoch über den Stream anschauen. Übrigens: Wer die Playstation Experience 2016 live über live.playstation.com verfolgt und sich mit seiner PSN ID anmeldet, dem verspricht Sony verschiedene Goodies. Worum es sich dabei handelt, ist jedoch noch unklar. Die Anmeldung scheint zudem derzeit nur für nordamerikanische Nutzer möglich zu sein.

Playstation Experience 2016 - Live-Stream ab 19:00 Uhr

PSX 2016 - Live-Ticker (Aktualisierung nicht automatisch)

• Wir sind am Start und freuen uns, für euch die Playstation Experience 2016 zu begleiten und euch mit den neuesten Infos zu versorgen. In knappen zehn Minuten beginnt die Show. Seid ihr auch so gespannt darauf, wie wir?

• Es geht los, der Stream hat begonnen!

• Das Showcase zeigt einen Trailer zu Uncharted: The Lost Legacy (bald auch in diesem Artikel zu sehen). Ein weiteres Uncharted-Spiel oder Add-on zu Uncharted 4 aus der Feder von Naughty Dog! Der Trailer zeigt ein urbanes Setting und eine zunächst verhüllte Protagonistin, die sowohl schleichen und Schlösser knacken kann, als auch auf dem Dach eines Gebäudes mit Soldaten den Boden aufwischt.

• Marvel vs. Capcom: Der Trailer zeigt Mega Man, Ryu aus Street Fighter, Supergirl und Iron Man alle versammelt in einem Spiel. Das Beat 'em Up soll 2017 erscheinen,

• WipeOut ist zurück. Der schnelle futuristische Racer feiert sein Comeback auf der PS4 im Sommer 2017 und sieht so gut aus, wie nie zuvor.

• Destiny: The Dawning ist ein weiteres Update für Destiny: Rise of Iron, das am 13. Dezember 2016 erscheint. Neue Embleme, Rennen und vieles mehr erwartet Destiny-Spieler in Kürze.



• Es ist das Jahr der Rückkehrer: Crash Bandicoot, der Jump and Run-Klassiker von der PS1 feiert sein HD-Comeback in der Crash Bandicoot n' Sane Trilogy!

• Die Call of Duty World League wird auch im kommenden Jahr von PlayStation gesponsert. 4 Millionen US-Dollar lässt sich Sony das Vergnügen kosten.

• Die Resident Evil 7 Final Demo steht ab sofort im PSN zum Download bereit und ist auf PS4, PS4 Pro und auch auf PlayStation VR spielbar - Horror zum Anfassen. Ein neuer Trailer zeigt weitere Szenen aus dem verlassenen Haus, in dem das nächste Spiel der Survival Horror-Serie spielt. Das Spiel erscheint am 24. Januar 2017.

• Ein weiterer Klassiker wird zum Leben erweckt: Ace Combat 7 zeigt sich in einem neuen Trailer.

• Shuei Yoshida betritt die Bühne. Der Präsident der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios schürt die Vorfreude auf The Last Guardian mit einem neuen Trailer. Das Spiel erscheint am 6. Dezember 2016.

• Ältere Semester freuen sich besonders: PaRappa the Rapper LocoRoco und Patapon erhalten ebenso HD-Remakes. Eine Demo zu PaRappa the Rapper steht ab sofort zu Download im PSN bereit.

• Gravity Rush erhält einen Nachfolger: Gravity Rush 2 erscheint am 20. Januar 2017.

• Gran Turismo Sport zeigt seine Grafikpracht in einem neuen Trailer.

• Ein frischer Trailer zu Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom wird präsentiert. Einen Unterschied zwischen Spiel und Zeichentrickfilm kann man nicht mehr wahrnehmen. Das J-RPG erscheint 2017 - einen konkreten Termin gibt es noch nicht.

• Yakuza Kiwami erscheint im Sommer 2017 und Yakuza 6 zu einem unbestimmten Zeitpunkt im Jahr 2018. Die chinesischen Triaden sind in Hochform!

• Das Hack 'n Slay Nier Automata erscheint am 3. Juli 2017 und präsentiert sich im neuen Trailer.

• Das Angebot an VR-Titeln wächst. Mit Star Blood Arena kommt im Frühjahr 2017 ein actiongeladener Arena-Shooter.

• Auch zum Hack 'n Slay Nioh gibt es einen neuen Trailer.

• Fans von US-Sports dürfen sich auf ein neues Baseball-Spiel freuen: The Show 17 erscheint am 28. März 2017 und beinhaltet auch einen Retro-Modus.

• Horizon Zero Dawn ist ebenfalls mit einem frischen Trailer vertreten, der Lust auf das Open-World-Sci-Fi-RPG macht.

• Sony lässt die Bombe platzen: The Last of Us: Part 2 wird in einem ersten Trailer gezeigt. Ellie ist sichtlich gealtert und spielt auf einer akustischen Gitarre. Joel ist auch wieder am Start. Gänsehaut pur.