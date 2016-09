Die diesjährige PlayStation Experience 2016 wird am 03. und 04. Dezember im Anaheim Convention Center in Kalifornien stattfinden. Sony wird damit zum dritten Mal in Folge ein exklusives Event für alle PlayStation-Fans weltweit veranstalten. Besucher werden vor Ort verschiedene unveröffentlichte Spiele sowie Hardware von PlayStation ausprobieren können. Dabei handelt es sich unter anderem um die neue PlayStation 4 Pro sowie das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR.

Am 03. Dezember um 19 Uhr deutscher Zeit wird die PlayStation Experience 2016 mit dem "PlayStation Showcase" eröffnet, bei dem Sony verschiedene Neuankündigungen und Trailer zu kommenden PlayStation-Titeln enthüllen wird. Anschließend wird um 03 Uhr deutscher Zeit das Finale des Capcom Cup 2016 stattfinden. Hier kämpfen die besten Spieler in Street Fighter V um den Weltmeister-Titel sowie um ein Preisgeld von 250.000 US-Dollar.



Tickets für die Veranstaltung können ab sofort über die von Sony eingerichtete Seite zur PlayStation Experience erworben werden. In den kommenden Wochen wird es weitere Informationen zu den Aktivitäten auf dem diesjährigen Event geben.

