PS4 ist die meistverkaufte Konsole im Januar 2017 - Nintendo mit herben Verlusten

Die NPD Group hat die Verkaufszahlen von Konsolen für den Januar 2017 ermittelt. Demnach hat sich Sonys PS4 in den USA erneut gegen die Konkurrenz in Form von Microsofts Xbox One durchgesetzt und war im vergangenen Monat erneut die meistverkaufte Konsole auf dem Markt. Die Gunst der Käufer liegt damit erneut bei Sony, die mit der PS4 bereits seit einigen Monaten Erfolge verzeichnen und mehr Konsolen absetzen als Microsoft es mit der Xbox One macht.

Wie berichtet wird, ist die einzige interessante und positive Angabe aus dem Hause Microsoft, dass die Xbox One einen starken Start ins Jahr 2017 hatte und die Anzahl der Spielstunden an der MS-Konsole im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um satte 21 Prozent nach oben geschossen ist. Auch die Verkäufe sollen laut Analyst Daniel Ahmad hochgegangen sein - konkrete Zahlen nennt der Experte dabei nicht.

Nintendo ist mit der Wii U ganz klarer Verlierer - Eine verkaufte Konsole im ganzen Januar

Bei Nintendo sieht die Lage auf dem nordamerikanischen Markt hingegen katastrophal aus. Es wird von einer (1) verkauften Konsole im Januar 2017 berichtet. Und diese Konsole soll laut Ahmad auch von einem Kunden gekauft worden sein, der sie gleich wieder gegen eine Vorbestellung der bald erscheinenden Nintendo Switch eingetauscht hat.

Mehr interessante Meldungen und Infos zur Playstation 4 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite, die stets erweitert wird. Welche von den drei aktuellen Konsolen (PS4, Xbox One und Wii U) ihr präferiert und warum, dürft ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!

Quelle: Gamepur