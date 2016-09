Die PS4 überholt die Wii U in Sachen Verkaufszahlen auf dem japanischen Markt. Allerdings bezieht sich dieser Fakt auf die Gesamt-Verkaufszahlen seit Release - die sogenannten Lifetime Sales. Mit der neuen PS4 Slim (CUH-2000) konnte Sony in Japan in der ersten Woche 96.433 Einheiten, in der zweiten Woche immerhin noch 49.652 Einheiten absetzen. Dies führt laut Media Create dazu, dass die PS4 insgesamt seit Release im Februar 2014 auf dem japanischen Markt auf 3.267.243 verkaufte Einheiten kommt. Nintendos Wii U verzeichnet seit Japan-Release im Dezember 2012 bislang 3.265.329 verkaufte Konsolen.

Der Zyklus der Wii U neigt sich langsam dem Ende, da Nintendo kurz vor der Ankündigung der NX-Plattform steht. In der aktuellen Woche verkaufte setzte Nintendo mit der Wii U in Japan lediglich 2.731 Stück ab. Positiv beeinflusst wurden die japanischen Abverkäufe der PS4 sicherlich auch durch den Release von Persona 5, das in der ersten Woche 337.767 Stück verkaufte - PS4- und PS3-Fassung addiert. Wir dürfen gespannt sein, wann Nintendo die NX-Katze aus dem Sack lässt. Der Release des Wii U-Nachfolgers soll im kommenden Jahr erfolgen.

Quelle: dualshockers.com