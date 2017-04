PS4 ​Firmware 4.55 zum Download: Was ändert das Update?

Sony veröffentlicht die PS4 Firmware 4.55. Das aktuelle System-Update lässt sich wie gewohnt über die PlayStation 4 herunterladen. Die Installation nehmt ihr über die entsprechende Option in den Systemeinstellungen vor. Alternativ ladet ihr die Update-Datei von der Sony-Webseite herunter und spielt sie per USB-Stick auf der PS4 auf - achtet auf die Bildschirmhinweise. Welche Änderungen Sony mit der PS4 Firmware 4.55 konkret vornimmt, ist nicht bekannt. Dem Changelog zur Aktualisierung lässt sich lediglich entnehmen, dass das System-Update die Leistung der Konsole verbessern soll.

Ob mit der Firmware womöglich die zuvor berichteten WLAN-Probleme der Vergangenheit angehören, bleibt zu überprüfen. Spieler, die über derartige Fehler klagten, sollten also nicht lange mit der Installation des Updates zögern. Bereits zum Release der PS4 Firmware 4.50 kamen erste Berichte von Spielern auf, deren PlayStation 4 sich per WLAN nicht mehr mit dem Internet verbinden wollte. Stattdessen zeigte die Konsole den Fehlercode NW-31297-2 an. Eine Lösung gab es seitens Sony bislang nicht. Womöglich ändert sich das mit der aktuellen Firmware.

Weitere Infos zur großen PS4 Firmware 4.50 findet ihr in einem separaten Artikel. Die vor wenigen Wochen veröffentlichte System-Software bringt unter anderem einen Support für externe Festplatten mit sich. PS4-Pro-Anwender freuen sich zudem über einen Boost-Modus, der die Performance älterer Spiele verbessert, die nicht nachträglich per Update an die verbesserte Hardware der Konsole angepasst wurden.

Quelle: PlayStation