PS4: Firmware 4.0 - ​Versteckte Trophäen und Pyramiden-Ansicht

Sony veröffentlichte vor wenigen Tage Firmware 4.0 für Playstation 4. Die neue Software erlaubt es dem Anwender erstmals, eigene Ordner für Spiele und Software anzulegen. Dieses Feature forderten Fans schon seit dem Release der Playstation 4. Aber damit nicht genug: Ab sofort lassen sich auch versteckte Trophäen auf der Konsole anzeigen. Das war bislang nicht möglich. Dazu navigiert man in das Trophy-Menü und wählt das entsprechende Achievement aus. Erst dann wird die vollständige Beschreibung der versteckten Trophäe angezeigt. Wer sich also nicht spoilern lassen möchte, lässt den Klick einfach aus.

Ein weiteres neues Feature ist die Pyramiden-Ansicht bei den Trophäen. War die Anzeige über den Seltenheitsgrad in der Vergangenheit nicht sonderlich verständlich, löst das Update dieses Problem nun endlich. So funktioniert's: Die Pyramide zeigt an, wie viele Spieler die jeweilige Trophäe freigeschalten haben. Der unterste Balken steht für "häufig", der vorletzte Balken für "selten", der zweite Bereich ist reserviert für "sehr selten" und an der Spitze steht die Grafik für "ultra selten". Wer sich die Bezeichnungen nicht merken möchte oder kann, sei beruhigt: Der Seltenheitswert steht in der jeweiligen Trophäe mit dabei.

Hintergrund zu Firmware 4.0: Nach einer mehrwöchigen Beta-Testphase veröffentlichte Sony die finale Version der PS4-Systemsoftware 4.0 mit dem Codenamen "Shingen". Die neue Software ergänzt die Playstation 4 von Sony unter anderem durch HDR-Support. Deutlich wichtiger dürfte für viele PS4-Besitzer allerdings die Möglichkeit sein, Ordner erstellen zu können. Auf diese Funktion warteten die Spieler bereits seit Jahren. Mehr Infos zur PS4 Firmware 4.0 lest ihr unter unserem Link.