PS4: Über 50 Millionen Konsolen und 370 Millionen Spiele verkauft

Wie Sony bekannt gibt, hat die PS4 die Marke von 50 Millionen an Kunden durchverkaufte Einheiten (im Gegensatz zu "shipped") geknackt. Diese Zahl beinhaltet alle drei inzwischen erhältlichen Modelle: Standard, PS4 Slim und PS4 Pro. Damit hat sich die PS4-Userbase in den wenigen Wochen zwischen Ende September und Anfang Dezember um über 2,3 Millionen verbreitert. Der Löwenanteil ging am Black-Friday-Wochenende über die Ladentheken. Sony spricht vom erfolgreichsten Black Friday der gesamten Playstation-Geschichte, die bekanntlich Mitte der 1990er Jahre begonnen hat.

Auch konkrete Softwareverkaufszahlen hat Sony vermeldet. Fast 370 Millionen PS4-Spiele konnten bislang an den Mann und die Frau gebracht werden, Retail- und Digital-Handel addiert. Jeder PS4-Besitzer nennt damit im Schnitt also über sieben Spiele sein Eigen. Im euphorischen Statement zum anhaltenden PS4-Erfolg von Andrew House CEO von Sony Interactive findet sich zudem dieser interessante Satz: "Wir konzentrieren uns darauf, in diesem Geschäftsbereich weiter an Tempo zuzulegen und das PS4-Ökosystem weiter auszubauen." Das könnte darauf hindeuten, dass Sony an einer weiteren Hardwarevariante und / oder neuen Peripheriegeräten werkelt.