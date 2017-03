PS4: Update 4.50 - auch die Apps PS Messages & PS Communities aktualisiert

Begleitend mit der Systemaktualisierung für seine Heimkonsole PS4 auf Firmware-Version 4.50 hat Sony auch Updates für die beiden Smartphones-Apps PS Messages und PS Communities veröffentlicht. Die entsprechenden Download-Links für Google Android und Apple iOS findet ihr unterhalb. Sofern ihr die Apps bereits installiert habt, sollte euch euer Gerät aber ohnehin über die verfügbaren Updates informieren.

Diese Neuerungen hat Sony seinen beiden Apps spendiert: In PS Messages stehen nun mehrere Schnellantworten zur Auswahl, mit denen umgehend auf Party-Einladungen reagiert werden kann. PS Communities erlaubt nun einen blitzschnellen Blick auf den Status des PSN-Netzwerks unter dem Menüpunkt "Einstellungen". Zumindest vorerst lediglich in der iOS-Variante wird ab sofort per Badge-Appsymbol angezeigt, ob es neue Beiträge in Gruppen gibt. Einzelheiten zur neuen Firmware 4.50 für die PS4 erfahrt ihr in der verlinkten Meldung.

Download: PS Messages für Google Android

Download: PS Messages für Apple iOS

Download: PS Communities für Google Android

Download: PS Communities für Apple iOS