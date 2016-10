PS4: Media Player 2.5 mit VR-Support zum Download

Sony aktualisiert den Media-Player seiner PS4 heute auf Version 2.5. Das Update macht die kostenlose Konsolen-App in erster Linie fit für Playstation VR. Das neuartige Peripheriegerät, das einen vergleichsweise günstigen Einstieg in die Virtuelle Realität ermöglicht, kommt nämlich ebenfalls heute auf den Markt. Mit dem neuen VR-Modus des Media Player 2.5 ist es möglich, Fotos und Videos vom Medienserver oder USB-Stick in kompletten 360 Grad mit Playstation VR zu genießen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Bildinhalte in einem entsprechenden Format vorliegen.

Außerdem bietet der Media Player 2.5 aber auch Verbesserungen für audiophle PS4-Besitzer. Ab sofort wird nämlich auch das verlustfreie Audio-Format FLAC unterstützt. Audiodateien, die nicht im FLAC-Format vorlegen, also gewöhnliche MP3s beispielsweise, werden auf annähernd dieselbe Qualität hochskaliert, behauptet zumindest Sony. Ermöglichen soll das eine Eigenentwicklung namens DSEE HX. Unter dem Link findet ihr weitergehende Informationen zu der Technologie. Aktuelle News zum Launch von Playstation VR könnt ihr hier zudem nachlesen.

Quelle: PS Blog