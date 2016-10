PS4 mit Maus und Tastatur: "Tac Pro" erscheint Anfang November - "Optimiert für Ego-Shooter"

Die PlayStation 4 erhält Maus und Tastatur. Auf der Produktseite zum "Tac Pro"-System verspricht Hersteller Hori eine mechanische, ergonomisch geformte Tastatur und eine hochpräzise Maus, die besonders für Ego-Shooter und Actionspiele entworfen wurden. Die mit einer verstellbaren Handballenauflage ausgestattete Tastatur erlaubt die unter PC-Spielern bekannte WASD-Steuerung. Wahlweise kann auch der an der Seite angebrachte Analogstick verwendet werden. Über ein LED-Display sollen sich Einstellungen schnell und einfach vornehmen lassen. Anhand einer zusätzlichen Software stellt ihr die Tastenbelegung und Empfindlichkeit für Maus und Tastatur ein.

Die im Lieferumfang enthaltene Maus lässt sich mit einer handelsüblichen PC-Maus vergleichen. An der Maus befinden sich ein Scrollrad und verschiedene Action-Buttons. Letztere lassen sich über die mitgelieferte Software ebenfalls belegen. Der Preis des Tac-Pro-Systems liegt derzeit bei unverbindlichen 149,99 Euro. Hersteller Hori gibt an, dass es sich um eine offiziell von Sony lizenzierte Peripherie handelt. Ein Release-Termin steht ebenfalls schon fest: Die Tac Pro kommt am 4. November auf den Markt. Weitere Informationen zum Maus-Tastatur-System für PlayStation 4 fasst Sony auf der PlayStation-Webseite zusammen. Die Tac Pro lässt sich etwa über den Online-Händler Amazon erwerben. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr auf unserer Themenseite zur PlayStation 4. Mit der PS4 Pro erscheint am 10. November ein leistungsstärkeres PlayStation-4-Modell.