PSN-ID ändern bald möglich? Spieler entdecken Hinweise

Womöglich lässt sich die PSN-ID künftig nachträglich ändern - eine Funktion, die sich Spieler schon seit Jahren wünschen. Die entsprechenden Hinweise tauchen in den Release-Notes zur Unreal Engine 4.14 auf, die im aktuellen Update an die PlayStation 4 SDK version 4.008.061 angepasst wurde. Im Changelog zur beliebten Spiele-Engine findet sich eine Passage, in der es speziell um die Zuordnung eines PS4-Nutzers geht. War es bislang so geregelt, dass Inhalte, Einkäufe und Mitgliedschaften einer genauen PSN-ID zugewiesen wurden, so soll sich das künftig ändern. Den Release Notes lässt sich entnehmen, dass fortan der Account selbst für die primäre Zuordnung eines Anwenders dienen soll. Daher scheint es nicht ausgeschlossen zu sein, dass sich die PSN-ID fortan nachträglich ändern lässt.

Damit die PSN-ID vom Anwender geändert werden kann, müsste Sony sämtliche Dienste umstellen. Denn bislang ist die PSN-ID mit nahezu allen Inhalten und Diensten verknüpft, die Sony im PlayStation Network anbietet. Das betrifft auch die Einkäufe, die ihr im PlayStation Store tätigt. Eine Stellungnahme von Sony steht bislang aus. Sollte die Funktion tatsächlich geplant sein, so könnte sie möglicherweise mit einem künftigen Firmware-Update für PlayStation-Konsolen aufgespielt werden. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zum PlayStation Network im Auge. Dort halten wir euch mit aktuellen News, Videos und Tipps auf dem Laufenden. Die Hinweise zur möglichen PSN-ID-Änderung stammen aus dem NeoGaf-Forum.