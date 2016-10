PlayStation 4: Hacker ermöglichen ahngeblich Linux auf der Konsole

Hacker haben angeblich einen neuen Exploit für PlayStation 4 in der Firmware 4.01 ausgemacht und das Betriebssystem Linux zum Laufen gebracht. Dies bestätigt eine veröffentlichte Live-Demo, die im Rahmen der kürzlich stattgefundenen GeekPwn-Konferenz in Shanghai, erstmals präsentiert wurde. Neben dem Boot-Vorgang von Linux wird zudem eine Emulation des NES-Spiels Super Mario Bros. im Video gezeigt. Zuletzt gab es eine ähnliche Sicherheitslücke mit der deutlich älteren Firmware 1.76 der PlayStation 4. Mit dem Launch der kommenden PlayStation 4 Pro besteht die Möglichkeit, dass Firmware 4.01 direkt auf der Konsole vorinstalliert ist und dadurch direkt durch den Exploit ausgehebelt werden kann. Das veröffentlichte Video in chinesischer Sprache findet Ihr im Folgenden.



In der Vergangenheit hat Hersteller Sony immer schnell auf diese Art von Hack reagiert und offene Sicherheitslücken direkt geschlossen. Möglicherweise erklärt der Vorfall in Shanghai auch die plötzliche Veröffentlichung des neuen Updates 4.05 für die PlayStation 4. In den entsprechenden Patch Notes wird allerdings nur von einer Verbesserung der Leistung des Systems gesprochen. Mit Linux soll auch die Installation von SteamOS auf der Konsole möglich sein, wenn die aktuellen Probleme mit den Treibern behoben wurden. Damit würde eine große Auswahl an Spielen über Steam auf der PlayStation 4 funktionieren. Weitere Meldungen zur PlayStation 4 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Eurogamer