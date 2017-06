PS4 ​für 186 Euro, PS Plus für 35 Euro: Angebote im großen Days of Play-Sale

Sony wirbt mit einem "massiven Days of Play"-Sale in Deutschland. Vom 9. bis 17. Juni sind zahlreiche PS4-Artikel teils kräftig im Preis gesenkt. Ein Blick auf die Webseiten der Händler lohnt sich. Bei Media Markt entdeckt ihr aktuell etwa ein ganz besonders attraktives Angebot: Die PS4 Slim für 186 Euro - so günstig war die PlayStation 4 selbst am vergangenen Black Friday nicht zu haben. Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung spart ihr aktuell 113 Euro.

Im Angebot befindet sich die im September 2016 eingeführte Slim-Variante mit 500-Gigabyte-Festplatte. Wie groß das Kontingent von Media Markt ausfällt, ist nicht bekannt. Interessierte sollten mit dem Kauf womöglich nicht lange zögern. Ein Blick in den Spielebereich auf der Webseite des Händlers dürfte sich ebenfalls lohnen. Highlights wie Dishonored 2, Diablo 3: Reaper of Souls und Need for Speed sind stark im Preis gesenkt - Deus Ex: Mankind Divided gibt's derzeit etwa schon für 9 Euro.

PS4 kräftig im Preis gesenkt

Auch Amazon.de hat im Rahmen des Days of Play-Sales zahlreiche PS4-Artikel im Angebot. Beim Online-Händler erhaltet ihr die PS4 Slim mit 500-Gigabyte-Festplatte für 219 Euro - allerdings steckt in diesem Bundle ein zweiter DualShock-4-Controller drin. Zudem wurden verschiedene Bundles aus Konsolen und Spielen im Preis gesenkt. Für 248 Euro erhaltet ihr aktuell eine PS4 Slim mit zwei Controllern und dem Action-Adventure Uncharted 4: A Thief's End. Die leistungsstärkere PS4 Pro mit 1-Terabyte-Festplatte und Horizon: Zero Dawn kostet im Rahmen des Days of Play-Sales 415,99 Euro.

Spiele-Highlights zum Sparpreis

Wer in die VR-Welt eintauchen will, erhält ebenfalls ein attraktives Angebot: Das VR-Bundle, bestehend aus PlayStation VR, PlayStation Kamera und PlayStation VR Worlds, lässt sich derzeit für 399 Euro erwerben. Zudem befinden sich bei Amazon.de zahlreiche Spiele-Highlights im Angebot, darunter Horizon: Zero Dawn, Uncharted 4, The Last of Us Remastered und The Last Guardian. Eine Übersicht zu allen Angeboten auf Amazon.de erhaltet ihr unter diesem Link.

Zwölf Monate PS Plus für 35 Euro

Besonders attraktiv: Die zwölfmonatige PS-Plus-Mitgliedschaft gibt's aktuell für 34,99 Euro - etwa bei Saturn, Amazon und Media Markt. Käufer sparen somit rund 15 Euro zum Normalpreis. Welche Vorteile eine Mitgliedschaft bei PS Plus bietet, erfahrt ihr auf unserer Themenseite zum Online-Service von Sony.