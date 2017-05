PS4 Slim ​in Gold: Foto zeigt neues Farbmodell der schlanken PlayStation 4

Sony bietet die PlayStation 4 Slim demnächst offenbar in einer weiteren Farbe an. Wie sich einem auf Reddit.com veröffentlichten Foto entnehmen lässt, kommt das schlankeste PlayStation-4-Modell in Kürze in der Farbe Gold auf den Markt. Der Konsole liegt außerdem ein DualShock-4-Controller in Gold bei. Das Gamepad lässt sich seit Ende Januar dieses Jahres bereits einzeln im Handel erwerben - der Preis liegt bei knapp 70 Euro.

Die in der goldfarbenen PS4 Slim verbaute Festplatte fasst eine Speicherkapazität von einem Terabyte. Ein Preis für die Konsole liegt bislang nicht vor. Das gilt auch für die offizielle Ankündigung seitens Sony: Bislang existiert lediglich das auf Reddit.com veröffentlichte Bild zur PS4 Slim in Gold. Daher bleibt abzuwarten, in welchen Gebieten die zusätzliche PS4-Farbe tatsächlich erscheint.

Sobald uns weitere Neuigkeiten erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Webseite. Behaltet am besten unsere Themenseite zur PlayStation 4 im Auge. Denn dort laufen aktuelle News, Videos und Hintergründe zur Sony-Konsole zusammen. Anfang des Jahres kündigte Sony bereits ein weißes Modell der PS4 Slim an. Die PS4 Slim kam im September 2016 für unverbindliche 299 Euro auf den Markt - zunächst nur in der Farbe Schwarz.

Die Slim-Version weist die gleichen Spezifikationen auf wie die Standard-PlayStation 4. Allerdings verbaute Sony die Hardware in einem kleineren Gehäuse. Mitte November 2016 kam mit der PS4 Pro ein leistungsstärkeres PlayStation-4-Modell in den Handel. Die Konsole unterstützt durch die zusätzliche Leistung 4K-Auflösungen und weitere Grafikoptionen. Die PlayStation 4 Pro ist für 399 Euro erhältlich.

Quelle: Reddit