PS4 ​Firmware 4.71 zum Download - Fehler des vorherigen Updates behoben?

Sony veröffentlicht die PS4 Firmware 4.71. Das rund 325 Megabyte große Update bringt vermutlich keine optischen Änderungen oder neue neuen Funktionen mit sich. Stattdessen stehen die Stabilität oder Performance der System-Software im Vordergrund. Die neue PS4 Firmware 4.71 dient daher wohl vorrangig dazu, um Bugs in der PlayStation-4-Software zu beheben.

Ob Sony mit dem Update womöglich auch den seit dem Release der Firmware 4.70 gemeldeten Fehler aus der Welt schafft, bleibt abzuwarten. Manche Spieler berichten seit Ende Mai über Probleme mit der PlayStation 4. Demnach hängt sich die PS4 während des Startvorgangs auf - und das Bild im Hauptmenü friert ein. Möglich, dass Sony den Fehler mit der PS4 Firmware 4.71 beheben konnte.

Sobald uns konkrete Infos zum Inhalt der PS4 Firmware 4.71 vorliegen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Webseite. Behaltet dafür am besten unsere Themenseite zur PlayStation 4 im Auge. Denn dort laufen aktuelle News, Videos und Bilder zusammen. Die aktuelle PS4-Software bezieht ihr wie gewohnt direkt über eure Konsole. Wechselt dazu in den Einstellungsbereich und sucht dort nach dem neuen System-Update. Befolgt die Bildschirmanweisungen, um die Firmware herunterzuladen und zu installieren. Alternativ bezieht ihr das Update über die Sony-Webseite, um es etwa per USB-Stick auf der PlayStation 4 zu installieren.

Quelle: Reddit