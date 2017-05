PS4 ​Firmware 4.70 zum Download: Sony ändert PlayStation-Icons

Sony veröffentlicht die PS4 Firmware 4.70. Mit der Aktualisierung führt Sony keine großen Änderungen ein. Einmal mehr soll das Software-Update vorrangig der Stabilität und Performance der PlayStation 4 dienen. Konkrete Details zu den einzelnen Änderungen nannte Sony im Changelog zur PS4 Firmware 4.70 nicht. Die Änderungen dürften daher vorwiegend im Hintergrund der System-Software vorgenommen werden.

Immerhin: Mit dem Update führt Sony auch ein paar optische Neuerungen ein. Spieler bekommen fortan überarbeitete Icons für Dienste wie PlayStation Video, PS Now und den PlayStation Store zu sehen. Mit der PlayStation 4 Firmware 4.70 greift Sony auf flachere Designs für die erwähnten Logos zurück - und orientiert sich dabei an das restliche Dashboard-Design der aktuellen Konsole. Einen Vergleich zwischen den alten und neuen Motiven halten wir in unserer unten angehängten Galerie bereit.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilt Sony außerdem mit, dass sich mit der PS4 Firmware 4.70 einzelne Match-Ergebnisse auf der Tournaments-Oberfläche einsehen lassen. Einen Screenshot davon gibt's ebenfalls in unserer Galerie. Ob das System-Update womöglich weiteres Feintuning vornimmt, ist bislang nicht bekannt. Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Webseite. Schaut am besten regelmäßig auf unserer Themenseite zur PlayStation 4 vorbei. Mit der PS4 Firmware 4.50 erschien Anfang März ein weitaus umfangreicheres System-Update. Die Aktualisierung führte unter anderem eine Unterstützung für externe Festplatten ein.



