Das PS4-Firmware-Update 4.50 startet heute, am 3. Februar, in die Beta-Phase. Das gab Sony über das offizielle Playstation-Blog bekannt. Vor allem aber gibt es einen ersten Ausblick auf die Features des Firmware-Updates. Mit dabei ist eine Funktion, auf die viele Playstation-Besitzer schon lange gewartet haben: Die PS4 unterstützt mit Update 4.50 externe Festplatten. Externe Speicherlaufwerke mit USB 3.0 sollen an die Playstation 4 angeschlossen werden können und bieten dann die gleichen Möglichkeiten, wie die im Gehäuse untergebrachte Festplatte. Auf den externen Laufwerken lassen sich also beispielsweise auch Spiele installieren. Unterstützt werden Festplatten mit bis zu 8 TByte Speicher.

Was steckt noch im Update? Besitzern von Playstation VR stellt Sony die Möglichkeit in Aussicht, 3D Blu-rays über das Headset zu schauen. Etwas übersichtlicher sollen die Benachrichtigungen werden. Hier wird ab Update 4.50 nicht mehr zwischen einzelnen Kategorien (wie Uploads und Downloads) unterschieden. Stattdessen seht ihr alle Benachrichtigungen in einer Liste. Die wiederum soll sich frei konfigurieren lassen - ihr könnt beispielsweise bestimmte Benachrichtigungsarten komplett ausblenden.

Ebenfalls neu in der PS4-Firmware 4.50: Ihr könnt eigene Screenshots als Hintergrundbild für das Hauptmenü der Konsole wählen. Das Schnellmenü wiederum soll weniger Platz auf dem Bildschirm einnehmen und euch die Möglichkeit geben, auch über die Freundesliste zum Beispiel neue Gruppen zu starten. Bisher war dafür der Wechsel zum Party-Reiter notwendig.

Und wenn ihr euren PSN-Freunden etwas Besonderes mitteilen wollt: Update 4.50 ermöglicht es euch, Beiträge direkt in eure Aktivitäts-Liste zu posten. Die Entwickler versprechen noch weitere neue Funktionen. Die hier genannten Erweiterungen dürften aber vermutlich die größten Brocken bleiben. Für viele Nutzer ist aber wohl der endlich eingeführte - und längst überfällige - Support für externe Festplatten bereits genug Grund zum Feiern. Die ersten Bilder der neuen Features findet ihr in unserer Galerie unter dieser Meldung.

