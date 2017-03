PS4 ​Firmware 4.50: Spieler melden WLAN-Probleme - noch keine Lösung

Bereits zum Release der PS4 Firmware 4.50 kamen erste Berichte von Spielern auf, deren PlayStation 4 sich per WLAN nicht mehr mit dem Internet verbinden wollte. Stattdessen zeigte die Konsole den Fehlercode NW-31297-2 an. Eine Lösung scheint Sony bislang nicht gefunden zu haben. Zwei Wochen nach der Veröffentlichung der aktuellen PS4-System-Software ist ein in den PlayStation-Foren eröffneter Thread inzwischen auf mehr als 250 Einträge angewachsen.

Zwar beschreiben betroffene Anwender verschiedene Lösungsansätze. Beseitigen lässt sich das WiFi-Problem aber offenbar nicht. Gegenüber Engadget.com erklärte ein Sprecher von Sony, dass die Entwickler sich des Problems angenommen haben und nach einer Lösung suchen. Nähere Details teilte der PS4-Hersteller nicht mit. Daher bleibt noch abzuwarten, zu welchem Zeitpunkt Sony ein mögliches Update aufspielt, das die Probleme um die fehlerhaften WLAN-Verbindungen auf PlayStation 4 beseitigt. Als Alternative bleibt betroffenen Anwendern, die PlayStation 4 per Netzwerkkabel an ihren Router anzuschließen - und die Konsole darüber mit dem Internet zu verbinden.

Weitere Infos zur PS4 Firmware 4.50 findet ihr in einem separaten Artikel. Die aktuelle System-Software bringt unter anderem einen Support für externe Festplatten mit sich. PS4-Pro-Anwender freuen sich zudem über einen Boost-Modus, der die Performance älterer Spiele verbessert, die nicht nachträglich per Update an die verbesserte Hardware der Konsole angepasst wurden.

Quelle: Engadget