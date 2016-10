PS4 Firmware 4.05 jetzt zum Download - Patchnotes zum Update

Sony gibt die PS4 Firmware 4.05 zum Download frei. Optische Änderungen scheint das Update nicht mitzubringen. Vielmehr teilt Sony über den veröffentlichten Changelog mit, dass sich die aktualisierte Firmware lediglich an die Performance der Konsole richtet. Mit der System-Aktualisierung sollen sowohl die Performance als auch allgemeine Systemstabilität verbessert werden. Weitere Infos hält das Changelog zur neuen Firmware nicht bereit. Das Update ladet ihr wie gewohnt aus dem PlayStation Network herunter. Habt ihr in den Konsoleneinstellungen die Option automatische Downloads aktiviert, lädt sich die PS4 Firmware 4.05 im Hintergrund automatisch herunter. Andernfalls stoßt ihr den Download manuell über das Systemmenü an.

Alternativ lässt sich die PS4 Firmware 4.05 auch über einen USB-Stick einspielen. Dazu schließt ihr das Speichermedium zunächst an euren PC an und ladet anschließend die System-Software von der Sony-Webseite herunter. Danach steckt ihr den USB-Stick an eure Konsole und führt das Update aus. "Du solltest dein PS4-System immer mit der neuesten Version der Systemsoftware aktualisieren. Durch ein Update wird die Sicherheit erhöht, und es können zahlreiche zusätzliche Funktionen genutzt werden", kommentiert Sony auf seiner Support-Seite zur PS4 Firmware. Viele weitere News, Videos und Anleitungen findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zur PlayStation 4. Die letzte große Firmware erschien unter der Versionsnummer 4.0. Die Software erlaubt es dem Anwender etwa, eigene Ordner für Spiele und Software anzulegen.

PS4 Firmware 4.05 Patchnotes

Diese System-Software-Aktualisierung verbessert die Leistung des Systems.