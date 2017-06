"Festung PlayStation": PS4 in Europa deutlich gefragter als Xbox - sagt Sony

Der US-Markt für Konsolen ist hart umkämpft. Sony hat sich dort mit der PlayStation 4 die Vormachtstellung gesichert - auf eine verkaufte Xbox One aus dem Hause Microsoft kommen zwei Nutzer, die sich eine PS4 gekauft haben. In Europa sei laut Sony Chefentwickler Shawn Layden der Vorsprung Sonys noch größer: "Natürlich ist es schön, dass wir in Nordamerika mit zwei zu eins führen." erklärte Layden in einem Interview mit der Time. "Aber Europa ist eine Playstation-Festung, wo auf einen Xbox-Nutzer drei Playstation-Nutzer kommen."

Mit der Veröffentlichung zweier weiterer Konsolen, der PS4-Slim sowie der PS4-Pro bot Sony darüber hinaus noch mehr Auswahl als der Konkurrent und baute damit den eigenen Vorsprung aus. Nun ist es an Microsoft, mit der heiß erwarteten Xbox One Scorpio nachzulegen. Auf der diesjährigen E3-Spielemesse in Los Angeles haben sowohl Microsoft als auch Sony eine Präsentation geplant. Ihr solltet also auf keinen Fall den Livestream zur Sony-Pressekonferenz am 13. Juni sowie den Microsoft-Livestream am 11. Juni verpassen. Es wird spannend!

Quelle: Times