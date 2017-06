Fallout-Dualshock: Controller-Design wie aus dem Ödland

Devin L. Smith liebt Filme seit er ein kleiner Junge war. Vor allem die Waffen und Gadgets seiner Lieblingsstreifen begeisterten ihn. Ohne einen gut ausgestatteten Workshop, die richtigen Werkzeuge oder das Wissen um Silikonverarbeitung stelle Devin seine ersten Controller-Modifikationen her - angelehnt an seine liebsten Filme. Zunächst baute er die Controller nur für sich selbst, er eröffnete dann allerdings sogar eine eigene kleine Firma. End of Line Designs stellt heute Controller-Modifikationen auf Basis verschiedenster Filme und Videospiele her.



Seine neueste Schöpfung ist ein Controller, der wahrhaftig aus dem Fallout-Universum stammen könnte - originalgetreu in rostbrauner Lackierung mit einem Pip-Boy, der sich über das Touchpad des Dualshock4-Controllers schieben lässt. Tatsächlich scheint dieses Gerät mehr Ausstellungsstück als Controller zu sein - trotzdem ist der gesamte Dualshock4 komplett funktionsfähig. Würdet ihr dieses postapokalyptische Gerät nutzen, um euch durch die verstrahlte Welt von Fallout 4 zu bewegen? Oder würdet ihr den Controller als Ausstellungsstück im Regal stehen haben? Mehr von Devins Arbeit findet ihr auf seiner Website oder seinem Instagram-Account.



