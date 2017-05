Playstation 4: Das PS4-Lineup der nächsten Monate als Musical

Von Sony Japan gibt's heute ein neues Video, in dem das PS4-Lineup der kommenden Monate in eher ungewöhnlicher Form präsentiert wird, nämlich als Musical. Für die Produktion des knapp vier Minuten langen Clips sicherte sich der Konsolenhersteller die Unterstützung des japanischen DJs und Musikers Banvox. Aufgezählt werden übrigens nicht nur PS4-Exklusivtitel. Ein Gutteil der Spiele erscheint also auch für andere Plattformen, also PC, Xbox One und / oder Nintendo Switch.



Den Anfang macht das Japano-Rollenspiel Dragon Quest 11 (Square-Enix), weiter geht's mit Lego Worlds (Warner Bros.), Final Fantasy 14: Stormblood (Square-Enix), Parappa the Rapper (Sony), Tekken 7 (Namco Bandai), Locoroco (Sony), Everybody's Golf (Sony), Gundam Versus (Namco Bandai), Earth Defense Force 5 (D3 Publisher), Fire Pro Wrestling World (Spike), Final Fantasy 12: The Zodiac Age (Square-Enix), Y's 8: Lacrimosa of Dana (Nihon Falcom), Dark Souls 3: The Fire Fades Edition (Namco Bandai) und - last but not least - Dragon Quest 10 (Square-Enix). Zahllose weitere News und Infos zu Sonys erfolgreicher Heimkonsole findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zur Playstation 4.