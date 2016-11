PS4: Angeblich über 2 Millionen Verkäufe in der Black-Friday-Woche

Bei Sony dürften am Wochenende die Sektkorken geknallt haben. Angeblich konnte der Unterhaltungselektronikkonzern in der vergangenen Black-Friday-Woche weltweit über 2 Millionen weitere Exemplare seiner Heimkonsole PS4 an den Mann und die Frau bringen. Diese Zahl wurde bislang allerdings nicht offiziell bestätigt. Quelle ist Sunny Sangheravon. Der Ubisoft-Angestellte bringt den Erfolg in Zusammenhang mit Watch Dogs 2. Das Open-World-Abenteuer soll die Verkäufe der PS4 durch eine Cross-Promo-Aktion und ein spezielles Bundle angekurbelt haben.

Die Zahl von 2 Millionen verkauften PS4-Konsolen klingt in der Tat nicht allzu unrealistisch. Wie das Branchenmagazin GameIndustry.biz berichtet, gingen im genannten Zeitraum allein in Großbritannien über 140.000 Stück über die Ladentheken. Damit konnte die zuletzt starke Xbox One deutlich distanziert werden, nämlich um etwa 50.000 Exemplare. Wie sich die Verkäufe auf Standard-, Slim- und Pro-Modell verteilen, schlüsselt die Webseite nicht auf.

Quelle: Twitter, GameIndustry.biz