PlayStation 3: Produktion in Japan wird eingestellt

Die Produktion der PlayStation 3 in Japan wird offenbar bald eingestellt. Auf der offiziellen Produktseite zum einzigen derzeit in Japan angebotenen Modell CECH-4300C heißt es, es werde bald keine neuen Lieferungen mehr geben (via Kotaku). Da kein Ersatzmodell in Sicht ist, bedeutet dies mutmaßlich das Ende der PS3-Produktion. Die Konsole hätte damit aber immerhin knapp über zehn Jahre durchgehalten - die PlayStation 3 erschien in Japan am 11. November 2006 (Erstveröffentlichung in Europa am 23. März 2007). Die PlayStation 4 ist in Japan seit dem 22. Februar 2014 zu haben.

Derzeit gibt es noch keine Informationen dazu, ob und wann die Produktion auch für andere Länder eingestellt wird. Es wäre wohl aber kaum verwunderlich, wenn Sony im Laufe des Jahres auch für weitere Territorien den Stecker zieht und keine neuen PS3-Konsolen mehr ausliefert. Erst Anfang Februar beendete Nintendo die Wii-U-Produktion in Japan.