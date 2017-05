Bayonetta-Entwickler Platinum Games deutet neue Marke an

Das Entwicklerstudio hinter NieR: Automata und der Bayonetta-Reihe arbeitet aktuell wohl an einer neuen, unbekannten Spiele-IP. Dies deutete Produzent Atsushi Inaba auf einer Präsentation im Rahmen der BitSummit im japanischen Kyoto an. Zudem wird ein neuer Regisseur in diesem Projekt involviert sein. Demnach sei Inaba sehr gespannt, was der neue Regisseur zusammen mit Platinum Games erreichen werde. Genauere Details zum Spiel gab der Produzent allerdings nicht bekannt.

Inaba kann derzeit auch nicht versprechen, dass Platinum Games jährlich ein neues Spiel veröffentlicht. Neue Informationen sollen in naher Zukunft folgen. Bereits im vergangenen Jahr sprach Atsushi Inaba über den Wunsch von Platinum Games, an einer eigenen IP zu arbeiten. Nun scheint das Studio tatsächlich an einem solchen Projekt zu arbeiten. Zuletzt war Platinum Games unter anderem an der Entwicklung von Scalebound beteiligt, das Anfang des Jahres von Publisher Microsoft eingestellt worden ist. Weitere Meldung zu Platinum Games findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers