Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 wohl mit Singleplayer-Kampagne

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 könnte erstmals in der Serienhistorie eine Kampagne für Einzelspieler bieten. Die beiden Vorgänger setzen einzig und allein auf Multiplayer-Spielspaß. Einen schon ziemlich konkreten Hinweis hierauf liefert eine aktuelle Stellenausschreibung von Entwickler PopCap Vancouver. Gesucht wird ein erfahrener "Lead Single Player Designer". Dieser soll (unter anderem) in Zusammenarbeit mit dem Lead Writer sicherstellen, dass die "Singleplayer-Kampagne" den Erfordernissen der "Story" gerecht wird und umgekehrt.

Angesichts der sogar expliziten Erwähnung einer "Singleplayer-Kampagne" dürften Zweifel nahezu ausgeschlossen sein: Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit über eine solche verfügen. Gleichzeitig ist damit natürlich auch - so gut wie - klar, dass die Third-Person-Shooter-Reihe fortgesetzt wird. Offiziell angekündigt wurde Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 bislang nämlich nicht. Der große Erfolg der ersten beiden Teile ließ ein Sequel aber ohnehin vermuten.

Quelle: EA