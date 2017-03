Planescape Torment: Countdown scheint Enhanced Edition anzukündigen

Nach der Enhanced Edition zu Baldur's Gate 1 und 2 sowie Icewind Dale scheint das Unternehmen Beamdog jetzt an einer verbesserten Version des Kult-Rollenspiels Planescape Torment zu arbeiten.

Darauf deutet zumindest ein Countdown auf einer neu auf Beamdog registrierten Website namens planescape.com hin. Morgen Abend gegen 23 Uhr sollte die große Enthüllung stattfinden. Dann wissen wir mehr. Ein Reddit-User entdeckte auf der Website außerdem einen versteckten Code, der in Hex-Daten geschrieben ist. Wird dieser in Buchstaben umgewandelt, dann entsteht daraus "PSTEE", was die Abkürzung für Planescape Torment Enhanced Edition sein könnte.

Jetzt, kurz nach dem Release des inoffizielles Nachfolgers Torment: Tides of Numenera eine verbesserte Version des Originals anzukündigen, würde durchaus Sinn ergeben. Viele Fans haben nach Torment: Tides of Numenera bestimmt wieder Lust bekommen Planescape Torment zu spielen und mit einer Enhanced Edition würde das wohl viel Spaß machen.

Was aber an der Version alles verbessert sein wird, erfahren wir dann morgen Abend - sofern es sich überhaupt um Planescape Torment Enhanced Edition handelt...

Quelle: Reddit