Pirates of the Caribbean: Salazars Rache: Paul  McCartney hat einen Gastauftritt als Pirat

Paul McCartney, Sänger und Bassist der Beatles, hat einen Auftritt im kommenden Kinofilm Pirates of the Caribbean: Salazars Rache.

Wie er als Pirat aussieht, das twitterte er kürzlich. Das Bild zeigt ihn mit langem Bart, Hut und Spielkarten in der Hand. Seine Rolle im Streifen wird allerdings nur recht klein sein. Er spielt nur in einer Szene mit, welche allem Anschein nach gar nicht für den eigentlichen Film geplant war. Allerdings soll es eine recht große Szene sein, in der wir Paul McCartney erleben werden.

Dies ist nicht der erste Auftritt des Musikers in einem Kinofilm. Beispielsweise war er natürlich neben seinen Bandkollegen im Film Let it Be aus dem Jahr 1970 zu sehen.

Pirates of the Caribbean: Salazars Rache ist der fünfte und allem Anschein nach auch letzte Teil der bekannten Filmreihe, die mit Fluch der Karibik im Jahr 2003 startete und sich um die Abenteuer des Piraten Jack Sparrow - gespielt von Johnny Depp - dreht.

Quelle: Gamespot