Pillars of Eternity erscheint für PS4 und Xbox One! Die Ankündigung der Complete Edition mit einem Release zum 29. August 2017 dürfte Rollenspieler mit Konsole erfreuen, die bislang neidisch (genauer: seit der Pillars of Eternity-Veröffentlichung 2013) auf ihre PC-Kollegen schielten. Denn das Party-RPG mit bis zu sechs gleichzeitig steuerbaren Helden war einer der Crowdfunding-Hits der vergangenen Jahre. Auf der E3 durfte die Redaktion von PC Games Pillars of Eternity: Complete Edition bei einem Hands-on-Termin bereits anspielen - mit dem Gamepad.

Pillars of Eternity: Complete Edition - PS4 und Xbox One bekommen Konsolen-Umsetzung (3) Quelle: Obsidian Entertainment Enthalten sind das Hauptspiel und das sehr gute Add-on The White March, genau wie in der Game of the Year-Edition für den PC. Auf PS4 und Xbox One läuft der Titel in konstanten 30 Fps, die Ladezeiten beim Gebietswechsel wurden laut Obsidian Entertainment leicht optimiert. Beim Hands-on sind sie uns bislang nicht störend aufgefallen. Pillars of Eternity: Complete Edition wurde von Entwicklerstudio Paradox Arctic an Playstation 4 und Xbox One angepasst; das Ergebnis kann sich sehen lassen.





Und was ist mit Pillars of Eternity 2?



PS4- und Xbox-One-Spieler müssen sich gedulden: Eine Konsolenumsetzung des neuen Obsidian-Spiels ist aktuell nicht geplant. Nach der erfolgreichen Fig-Crowdfunding-Kampagne konzentrieren sich die Entwickler von Pillars of Eternity 2: Deadfire auf den PC-Release Anfang 2018.Besonders die Gamepad-Steuerung hat uns nach kurzer Eingewöhnung gut gefallen. Der Spieler entscheidet per Druck auf Y- bzw. Dreieck-Taste, ob er Charaktere direkt per Analogstick steuert oder einen Cursor einblendet und Befehle gibt. Zwei Kreismenüs bieten schnellen Zugriff auf alle wichtigen Zauber und Menüfunktionen. Die Pause kann jederzeit aktiviert werden, um sich im Kampf einen Überblick zu verschaffen - mit den Tasten des digitalen Steuerkreuzes schaltet ihr in die Zeitlupe oder aktiviert den schnellen Modus. Praktisch: Die Schultertasten erlauben das fixe Durchschalten der Party-Mitglieder; drückt ihr beide Tasten gleichzeitig, wird die komplette Gruppe ausgewählt.

Pillars of Eternity: Complete Edition hat auf Sonys PS4 und Microsofts Xbox One zudem eine größere Schriftart spendiert bekommen, damit die Interface-Anzeigen auch auf riesigen Fernsehern lesbar bleiben. Das Inventar lässt sich trotz Kästchenaufteilung gut per Steuerkreuz bedienen; aufgrund der Speicherbegrenzung der Konsolen ist aber der Stauraum in der gruppeneigene Truhe (der "stash") auf 100 Items begrenzt. Am PC gab es hierfür kein Limit.

Pillars of Eternity: Complete Edition erscheint für PS4 und Xbox One, Release ist am 29. August 2017. Die Konsolen-Adaption des Obsidian-Rollenspiels reiht sich ein in eine lange Liste komplexer PC-Rollenspiele, die den Sprung ins Wohnzimmer geschafft haben, darunter Wasteland 2, Divinity: Original Sin und Torment: Tides of Numenera.