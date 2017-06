Pillars of Eternity 2: Deadfire: Gameplay-Trailer macht Lust auf das RPG

Fans des Rollenspiels Pillars of Eternity freuen sich schon auf das kommende Jahr, denn dann will Obsidian Entertainment den Nachfolger Pillars of Eternity 2: Deadfire veröffentlichen.

Auf der E3 gab es einen fast fünfeinhalb-minütigen Gameplay-Trailer zum Spiel zu sehen, der einen richtig guten Eindruck macht. Gezeigt werden unter anderem Seereisen, eines der neuen Features im Spiel. Ihr dürft sogar euer Schiff individualisieren und reist auf einer Landkarte von Insel zu Insel, wo euch zahlreiche Herausforderungen erwarten, was die Spielzeit deutlich länger gestalten soll als beispielsweise beim RPG Tyranny, das ebenfalls von Obsidian stammt.

Ebenso zu sehen sind Siedlungen und Dialoge sowie Erkundungstouren durch finstere Dungeons. Es wird sogar ein Bosskampf gegen einen sehr großen Gegner gezeigt. Ebenfalls schön demonstriert werden die neuen Beleuchtungseffekte, die vor allem in den Verliesen zur Geltung kommen.

Alles in allem macht Pillars of Eternity 2: Deadfire einen sehr runden Eindruck und erinnert doch stark an den Klassiker Baldur's Gate 2.