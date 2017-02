Pillars of Eternity 2: Deadfire: ​Crowdfunding übertrifft Teil 1 - Letzte Chance, mitzumachen

Bei mehr als 4,1 Millionen US-Dollar steht der Finanzierungsbetrag des Rollenspiels Pillars of Eternity 2: Deadfire zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser News.

Damit hat das RPG sogar seinen sehr erfolgreichen Vorgänger in Sachen Finanzierung übertrumpft. Dieser erreichte im Oktober 2012 einen Betrag von 3.986.929 US-Dollar über die Plattform Kickstarter. Pillars 2 wird über Fig finanziert und die Kampagne läuft noch wenige Stunden. In dieser Zeit möchten die Entwickler einen Livestream über Twitch sowie ein Ask-Me-Anything über Reddit veranstalten, um die Fans noch einmal zu motivieren, sich am Crowdfunding zu beteiligen. Überlegt ihr noch, mitzumachen, dann solltet ihr euch also beeilen.

Bei 4,25 Millionen Dollar wird das Stretch Goal "intelligente Waffe" freigeschaltet, über welches ihr im Spiel an eine sprechende Waffe kommen könnt. Sollten tatsächlich 5 Millionen Dollar erreicht werden, dann wird der achte Gefährte Ydwin ins Spiel eingeführt. Ob der Betrag aber noch erzielt werden kann, ist eher fraglich.

Obsidian Entertainment kann allerdings stolz darauf sein, was bisher in der Crowdfunding-Kampagne zu Pillars of Eternity 2: Deadfire erreicht werden konnte und alle Fans freuen sich auf den März 2018, wenn das Rollenspiel aller Voraussicht nach erscheint.

Quelle: Eurogamer