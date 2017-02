Die Finanzierungskampagne für Pillars of Eternity 2: Deadfire befindet sich aktuell in der letzten Phase und läuft offenbar prima. Nachdem vor zwei Tagen vermeldet wurde, dass bereits 4,1 Millionen US-Dollar eingenommen wurden, liegt die Beteiligung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels schon bei über stolzen 4,4 Millionen. Im Update #19 gibt Entwickler Obsidian Entertainment bekannt, dass PoE 2: Deadfire das bisher durch Crowdfunding am besten unterstützte RPG aller Zeiten ist. Damit ist es sogar erfolgreicher als Torment: Tides of Numenera, das diese Auszeichnung bisher für sich beanspruchte.

Die offizielle Crowdfunding-Kampagne ist seit dem 25. Februar 2017 offiziell beendet, spenden kann man aber immer. Als Dank an die Community gibt es nun ein neues Stretch Goal: Seemonster und Angeln. Dieses Ziel wird bei 4,75 Millionen US-Dollar im fertigen Spiel umgesetzt werden. Wer sich für das Rollenspiel interessiert und einen finanziellen Beitrag dazu leisten möchte, hat nun auch die Möglichkeit, nicht nur über Fig.com, sondern auch per PayPal zu spenden. Das nächste Stretch Goal liegt bei 4,5 Millionen US-Dollar und beinhaltet die Möglichkeit, eine Crew für das Schiff in Spiel anzuheuern und zu managen. Bei der aktuellen Lage dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis auch dieses Ziel erreicht wird.

Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Pillars of Eternity 2: Deadfire findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Das fertige Spiel soll voraussichtlich im ersten Quartal 2018 ausgeliefert werden. PoE2: Deadfire ist PC-exklusiv.

Quelle: Fig.com