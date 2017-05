Wie Microsoft überraschend via Twitter bekannt gibt, erscheint die Neuauflage von Phantom Dust im Laufe des 16. Mai für Windows 10 und Xbox One im Microsoft Store. Das plattformübergreifende Feature Play Anywhere wird unterstützt. Dank Cross-Saves spielt es also beispielsweise keine Rolle, ob Spielfortschritte auf PC oder Konsole erreicht wurden. Aber es wird noch - viel - besser: Phantom Dust wird nämlich vollkommen gratis zum Download bereitstehen! Das Angebot gilt dauerhaft, ist also nicht etwa zeitlich begrenzt.

Das originale Phantom Dust ist im Herbst 2004 für die allererste Xbox erschienen. Das Action-Sammelkarten-Strategiespiel war Teil von MIcrosofts, wie wir heute wissen, gescheitertem Plan, auch den japanischen Konsolenmarkt zu erobern. Die Xbox spielt dort nach wie vor keine Rolle. Auf der E3 2014 wurde zunächst ein vollwertiges Remake angekündigt. Das hiermit beauftragte Studio Darkside Games musste aber nur wenige Monate später seine Pforten schließen. In der Folge wurde aus dem Remake ein Remaster mit höher aufgelösten Texturen etc. Im Video unterhalb stellt Microsoft Creative Director Adam Isgreen Phantom Dust und dessen Features genauer vor.

Quelle: Twitter