Im neuen Japano-Rollenspiel Persona 5 farmt ihr ganz leicht jede Menge Geld. Einen Cheat benötigt ihr dabei nicht. Wir erläutern euch in diesem Guide, wie ihr ordentlich Yen einheimst. Ihr holt euch im Grunde lediglich Rare-Items, die ihr dann bei einem Händler verkauft. Wir zeigen euch für drei unterschiedliche Spielsituationen Video-Guides, die euch gute Farmspots erläutern. Ihr habt euch noch nicht für das Rollenspiel auf PlayStation 4 entschieden? Dann lest doch unseren Test zu Persona 5 mit sämtlichen Stärken und Schwächen sowie jeder Menge Infos.



Persona 5 - Schnell Geld verdienen - 10.000 Yen

Gleich zu Beginn von Persona 5 dürft ihr gleich ordentlich Kohle abstauben. Hierfür gelangt ihr in der Story zu dem Punkt, nachdem ihr Ann Takamaki aus dem Pallast gerettet habt. Folgt Ryuji zum Pawn Shop, in dem ihr Waffen, Rüstung und Zubehör kaufen dürft. In diesem Shop vertickt ihr teure Items für jede Menge Geld - merkt euch also diese Location. Setzt nun Anns Quest im Palast fort. Nachdem ihr Anns Persona freigeschalten habt, bewegt ihr euch durch einen Raum mit einer riesigen Kiste. Öffnet die Kiste und ihr erhaltet - meistens - ein Soma Item, das Gesundheit und SP eures Teams wiederherstellt, sobald ihr es verwendet.

Erhaltet ihr das Item nicht, so ladet die Quest neu. Mit diesem Item begebt ihr euch in den Shop und sprecht mit dem "Surely Manager". Über den Item-Verkauf erhaltet ihr für das Soma-Item satte 50.000 Yen. Weitere Somas findet ihr entweder im Loot von besiegten Gegnern oder tiefer im ersten Dungeon. Außerdem erhaltet ihr einen von einem Schatten sowie aus dem kostenlosen "Healing Item Set"-DLC. Im folgenden Video seht ihr nochmals die Möglichkeit, gleich zu Spielbeginn von Persona 5 an ordentlich kohle zu kommen.

Persona 5 - Geld verdienen - bis zu 170.000 Yen

Um diese Methode zum Geldverdienen in Persona 5 zu nutzen, benötigt Onmoraki (eine Art Zwiebelhühnchen) auf Level 15 mitsamt die Skills Confusion Boost + Pulinpa. Hierbei heimst ihr zwischen 40.000 und 170.000 Yen ein. Fusioniert Onmoraki in ein Persona eurer Wahl. Achtung: Ein hoher Glückswert bringt euch mehr Kohle. Das Persona muss nicht unbedingt stark sein, da ihr auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad farmen dürft. Es muss lediglich die Skills Confusion Boost + Pulinpa erben. Levelt das neue Persona durch Gallows Fusion, indem ihr den höchsten Level Gem-Persona als "Futter" nutzt. Achtung, pro Persona dürft ihr nur ein Mal diese Methode anwenden. Ihr könnt es aber umgehen, sofern ihr das Persona registriert, es entfernt und neu ruft.

Danach dürft ihr erneut Gallows Fusion nutzen. Wartet danach, bis ihr etwa drei Memento-Requests habt (Achtung: Nicht jeder Memento-Boss kann "confused" werden). Stellt die Schwierigkeit auf Easy und rüstet einen SP-regenerierendes Accessoire. Nun entfernt ihr jeden außer den Protagonisten aus eurer Party. Findet den Memento Boss und confused ihn. Danach verteidigt ihr euch, bis ihr erneut confusen müsst. Der Boss wirft Geld oder Items (oder auch gar nichts) nach euch. Ihr solltet dabei nicht viel Schaden erleiden. Folgendes Video beschreibt die Methode in Persona 5.