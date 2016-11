Persona 5: Japano-Rollenspiel auf April 2017 verschoben

Der Euro-Release von Persona 5 wurde erneut verschoben. Das im Herkunftsland Japan längst erhältliche Rollenspiel erscheint hierzulande nun erst am 4. April 2017, also etwa sechs Wochen später als bislang geplant. Bei Hersteller Atlus würden Lokalisation und Qualitätssicherung "oberste Priorität" genießen, so die Begründung. Die englische Synchronisation soll dasselbe Niveau haben wie das japanische Original (per DLC ebenfalls verfügbar). So wurden beispielsweise einige bislang nicht vertonte Textzeilen ebenfalls aufgenommen. Die PS3 Edition kostet 49,99 Euro. Sonderausgaben für diese Konsole gibt es nicht.

Persona 5 erscheint für PS3 und PS4 und wird in verschiedenen Varianten erhältlich sein. Für Sonys aktuelle Heimkonsole wird es eine Standard Edition sowie die SteelBook Launch Edition für jeweils 69,99 Euro geben. Und darüber hinaus die sogenannte Take Your Heart Premium Collector's Edition mit einigen Goodies (Soundtrack, Plüsch-Schlüsselanhänger, 64-seitiges Hardcover-Artbook, Schultasche) in einer "riesigen" Sammlerbox für 89,99 Euro. Die PS3 Edition kostet 49,99 Euro. Sonderausgaben werden für das in die Jahre gekommene Gerät nicht angeboten. Alle weiteren News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu Persona 5.