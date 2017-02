Payday 3: ​Nachfolger kommt, allerdings nicht allzu bald

Bereits Mitte der vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die Zukunft einen dritten Teil der Ego-Shooter-Reihe Payday bringen könnten, nun ist es offiziell: Wie der Publisher Starbreeze in einem Finanzbericht angekündigt hat, ist Payday 3 bei Overkill Software in der Mache. "Mit großer Genugtuung können wir ankündigen, dass die Produktion von Payday 3 offiziell eingeleitet ist", so ein Sprecher des Unternehmens - ein erstes Bild oder gar ein Ankündigungstrailer blieb dabei aus. Dass es bis zur Veröffentlichung des Titels generell noch eine ganze Weile hin sein könnte, betonte das Unternehmen in den folgenden Zeilen.

"Ich möchte ganz besonders klarstellen, dass diesem Projekt so viel Zeit gewidmet wird, wie es unserer Meinung nach brauchen wird. Es ist fertig, wenn es fertig ist. Dies ist unsere wichtigste Marke, und ein Eckpfeiler unseres Geschäfts, und so werden wir es auch behandeln. Updates könnten in der Zukunft recht selten kommen. Ein Payday 3 überstürzt man einfach nicht", so die offizielle Erklärung. Dass das wohl stimmt, zeigt ein Blick auf den Kalender: Der direkte Vorgänger Payday 2 erschien im August 2013, und liegt damit bald vier Jahre in der Vergangenheit.

Für welche Plattformen Payday 3 erscheinen wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Da der direkte Vorgänger aber für PC, PlayStation 3 und Xbox 360 erschienen war, darf wohl vorerst davon ausgegangen werden, dass Nutzer von PC, PS4 und Xbox One künftig in den Genuss digitaler Banküberfälle gelangen werden. Informationen gibt es auch in Zukunft auf unserer Themenseite zu Payday 3.

Quelle: Starbreeze via PC Gamer