Payday 2: VR-Version und Ultimate Edition angekündigt

Overkill Software hat sich im Rahmen eines Livestreams am Abend des 10. Mai zur Zukunft von Payday 2 geäußert. Noch in diesem Jahr wird die Reihe demnach den Sprung in die Virtuelle Realität schaffen - auf PC. Zumindest eine Beta-Version von Payday 2 VR soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Unterhalb könnt ihr euch den ersten Teaser-Trailer hierzu ansehen. Im Clip werden virtuelle Banken mit der HTC Vive ausgeraubt. Ob auch weitere Headesets, insbesondere natürlich Oculus Rift, unterstützt werden, ist nicht bekannt.

Außerdem erscheint Payday 2 am 8. Juni als Ultimate Edition für den PC. Diese Sammlerausgabe enthält - fast - alle bislang veröffentlichten Erweiterungen mit über 55 Heists, 18 Charakteren, 77 Primär-, 51 Sekundär- und 82 Nahkampfwaffen. Die bislang angebotenen DLCs werden ab dem genannten Termin nicht mehr separat bei Steam erhältlich sein. Alle noch folgenden sollen für Besitzer der Payday 2: Ultimate Edition kostenlos sein. Die Standardversion kann offenbar kostenlos auf diese "aufgewertet" werden. Alle weiteren News und Infos zur bereits 2013 erschienenen Bankraub-Simulation findet ihr auf unserer Themenseite zu Payday 2.