Pathfinder: Kingmaker: Kickstarter-Kampagne des RPGs gestartet

Bis zum 12. Juli will das Entwicklerstudio Owlcat Games 500.000 US-Dollar über eine neu gestartete Kickstarter-Kampagne sammeln. Mit dem Geld soll das Rollenspiel Pathfinder: Kingmaker weiter ausgebaut werden.

Das RPG befindet sich schon einige Zeit in Entwicklung und wird im kommenden Jahr auch dann erscheinen, wenn die Crowdfunding-Kampagne nicht erfolgreich ist. Die 500.000 Dollar, die jetzt über Kickstarter eingenommen werden sollen, dienen lediglich dazu, das Spiel noch größer und besser zu machen.

Im RPG erreicht ihr die Stolen Lands und wollt dort Ordnung wieder herstellen. Dazu baut ihr euer eigenes Königreich aus und erkundet auch wie in einem klassischen Rollenspiel ein sehr großes Gebiet voller Abenteuer. Die Hauptstory alleine wird über einen Zeitraum von 5 Jahren erzählt. Mit Nebenquest werdet ihr laut den Entwicklern rund 80 Stunden beschäftigt sein, bevor ihr das Ziel erreicht. Euren Helden erstellt ihr nach den Regeln des Pathfinder Pen & Paper Rollenspiels aus sieben Völkern und zehn Klassen. Euch werden sich mehrere NPCs anschließen, die alle über eigene Persönlichkeiten verfügen. So kann es zu Freundschaften, Liebschaften und Feindschaften kommen.

Ihr bestimmt, ob ihr ein gütiger Herrscher oder ein Tyrann werdet und eure moralischen Entscheidungen sollen sich auch visuell auf euer Königreich auswirken. Außerdem werden eure Entscheidungen während des Spiels deutliche Auswirkungen haben. Rettet ihr beispielsweise einer Trollfamilie während eines Abenteuers das Leben, dann stehen euch fortan Trollbrücken zum Bau zur Verfügung und ihr kommt an eine besondere Waffe.

Die Geschichte stammt aus der Feder von Designer Chris Avellone, der schon an der Story zu Pillars of Eternity und Fallout: New Vegas mitarbeitete. Erscheinen soll Pathfinder: Kingmaker im kommen Jahr.

Quelle: Kickstarter-Kampagne von Pathfinder: Kingmaker