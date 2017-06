Pathfinder: Kingmaker: Chris Avellone verrät neue Details zum RPG

Wenn Chris Avellone an einem Spiel mitarbeitet, dann darf man in der Regel tiefgründige und interessante Charaktere und jede Menge spannender Quests erwarten. Was er bisher mit beispielsweise Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity oder Star Wars: Knights of the Old Republic 2 geleistet hat, blieb vielen Spielern in Erinnerung.

Auch am kommenden RPG Pathfinder: Kingmaker arbeitet er mit. Hier kümmert er sich mit um die Story, Quests und die Charaktere. In einem Interview erklärte er nun, dass sich die Geschichte am Pathfinder Pen & Paper Rollenspielabenteuer Kingmaker orientiert und in den River Kingdoms spielt. Allerdings will man sich auch einige Freiheiten nehmen und die eigentliche Story etwas ausschmücken. Jeder, der das Pen & Paper Abenteuer kennt, wird einige Überraschungen erleben.

Es gibt jede Menge neuer Nebenquest und ihr werdet auf Charaktere treffen, die Pathfinder-Kennern bekannt sein dürften. Ihr begegnet interessanten Figuren, von denen einige eurer Gruppe beitreten. Jeder verfolgt aber eigene Motivationen und Ziele, die sogar zu Romanzen oder Feindschaften führen können. Zudem wirken sich eure Taten auf die Spielwelt aus und das auf unterschiedliche Weise, sodass ihr die Story mehrmals spielen könnt, um alle Konsequenzen erleben zu können.

Außerdem wurde bekannt, dass ihr euren Helden aus allen Klassen und Völkern erstellen könnt, die im Basisspiel der Pen & Paper Vorlage vorkommen. Während eurer Reisen wird es zudem wichtig sein, zu entscheiden, wo ihr euer Camp aufschlagt. Und ihr müsst Wachen bestimmen und Partymitglieder auf die Jagd nach Nahrung schicken. Im "Kingdom"-Part, errichtet ihr euer eigenes Königreich und bestimmt durch eure Entscheidungen, ob ihr ein guter oder ein tyrannischer Herrscher werdet.

Eine Kickstarter-Kampagne zu Pathfinder: Kingmaker ist für kommende Woche geplant.

Quelle: Facebook