Pathfinder: Kingmaker: Chris Avellone arbeitet an Baldur's Gate ähnlichem RPG

Das Pen & Paper Rollenspiel Pathfinder ist für viele Fans das bessere D&D. Das Fantasy-Szenario erfreut sich großer Beliebtheit und wird nun auch in Form eines Computerspiels umgesetzt. Pathfinder: Kingmaker nimmt sich dabei den Klassiker Baldur's Gate zum Vorbild.

Das bisher unbekannte Entwicklerstudio Owlcat Games hat sich allerdings prominente Unterstützung geholt, um die Story, die Welt und die Charaktere so tiefgründig und interessant umsetzen zu können, wie nur möglich. Chris Avellone, bekannt unter anderem durch seine Schreibkünste bei den RPGs Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic 2 und Pillars of Eternity arbeitet mit am Spiel.

Viel ist über das RPG noch nicht bekannt, außer, dass es eine isometrische Perspektive haben wird und ihr eine Party aus mehreren Helden steuert, die alle über interessante Hintergrundgeschichten und eigene Persönlichkeiten verfügen. Neben Abenteuern in einer großen Welt gehört es auch zu eurer Aufgabe, ein eigenes Königreich aufzubauen und euch um die Erweiterung dieses durch die Gründung von Siedlungen und die Eroberung neuer Territorien zu kümmern. Ihr bestimmt, ob ihr ein guter Herrscher oder ein Tyrann werden möchtet.

Schon in Kürze soll es weitere Informationen während der PaizoCon 2017 in Seattle geben, welche vom 26. bis 29. Mai stattfindet. Chris Avellone jedenfalls freut sich schon darauf, an einem Spiel in der Pathfinder-Welt zu arbeiten und diese RPG-Fans näher zu bringen.

Vom Namen Kingmaker her zu urteilen, könnte das Rollenspiel auf dem gleichnamigen Abenteuer der Pen und Paper Version von Pathfinder basieren. In dieser muss eine Gruppe von Helden die River Kingdoms vor Banditen und weiteren Bedrohungen schützen, um dafür zu sorgen, dass sich die Siedlungen dort etablieren können. Doch dann bricht ein Krieg aus...

Ob Pathfinder: Kingmaker wirklich auf dieser Geschichte basiert, werden wir während der PaizoCon erfahren.

